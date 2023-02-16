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16 фев 2023

ABS вернется на российские автомобили в ноябре

ABS вернется на российские автомобили в ноябре

Многие отечественные автомобили сейчас выпускаются без антиблокировочной системы тормозов. В частности, АвтоВАЗ продает и «Гранты» без вышеуказанного агрегата. Так сложилась ситуация, что заводы должны искать новых поставщиков в Азии (в частности в Китае), так как европейские компании приостановили отгрузку деталей

Почему все сосредоточились именно на ноябре? Поясним, именно первого ноября истекает техрегламент, согласно которому, автомобильные компании могут продавать машины с упрощенным оснащением. Собственно, правительство хочет пересмотреть регламент и ввести в него систему ABS, в качестве обязательного узла.

Производителей также обяжут повысить экологический класс двигателей. Сейчас допускается устанавливать моторы любого класса, начиная с «Евро-0», но новая версия регламента поднимет требования до «Евро-2».

При написании новости использовалась информация:
Газета.ру

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