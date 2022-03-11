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11 мар 2022

Acura Integra представлена официально

Acura Integra представлена официально
Автор фото: фирма-производитель

Компания Acura в преддверии старта продаж продемонстрировала конвейерный образец возрождённой модели Integra.

«Интегра» в умах поклонников марки навсегда связана с красивым и стремительным двухдверным купе,  а что мы получили в новом воплощении – четырехдверный седан. Да, производитель постарался как-то «оспортивить» его, но сам форм-фактор изменить не получилось. Может быть, здесь и с мощностью не все в порядке – нет,  этот пункт не стали «пускать под нож». Полуторалитровый турбо-мотор развивает 203 лошадиные силы, что позволяет автомобилю разгоняться до сотни за семь с половиной секунд. К слову, мотор работает в паре с вариатором, хотя покупатель может выбрать и машину с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Еще несколько слов о внешности модели. Для новинки предусмотрен опциональный пакет A-Spec, придающий более спортивные черты внешности лифтбека за счёт чёрного декора кузова и заднего спойлера, а ездовому характеру — благодаря адаптивным амортизаторам в подвеске. Вместе с ним Acura Integra получает ещё и систему выбора режимов движения с предустановками Comfort, Normal, Sport и Individual.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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