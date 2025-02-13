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13 фев 2025

«АГР» запускает новый автомобильный бренд в России

«АГР» запускает новый автомобильный бренд в России

Группа компаний «АГР» (AGR Automotive Group) объявила о запуске нового автомобильного бренда под названием TENET. Пока подробности о будущих моделях держатся в секрете

Некоторое время назад в СМИ появилась информация о регистрации «АГР» товарных знаков Novo и Agron, что может свидетельствовать о планах компании по дальнейшему расширению модельного ряда. Кроме того, осенью 2023 года обсуждалась возможность запуска новых моделей совместно с восточным партнером. Пока остается неизвестным, какие именно автомобили представят под брендом TENET и как они будут позиционироваться на рынке. Официальных заявлений о сроках выпуска и технических характеристиках тоже нет.

Напомним, что на данный момент предприятие выпускает автомобили под маркой Solaris, которая представлена в четырех моделях: Solaris HS, HC, KRS и KRX. В декабре 2024 года с конвейера сошел 20-тысячный автомобиль нового бренда, а всего за год было произведено почти 22 тысячи машин.

При написании новости использовалась информация:
Автостат

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