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26 янв 2023

Акио Тойода уходит со своего поста

Акио Тойода уходит со своего поста

Прославленный управленец - внук основателя легендарной японской компании покидает пост президента Toyota.

Надо сказать, что топ-менеджер не уходит в пустоту, отныне он будет занимать пост главы совета директоров. Новым же главой компании станет Коджи Сато, который ранее возглавлял марку Lexus.

Новый  президент заявил, что будет продолжать реализовывать миссию компании сообразно изменяющимся условиям рынка — среди них он упомянул цифровизацию, которая превращает автомобили в часть социальных систем, и электрификацию. Однако Коджи Сато особо отметил, что Toyota останется компанией, сконцентрированной прежде всего на автомобилях, а не на цифровых устройствах.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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