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18 июл 2022

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio превратили в спорткар из шестидесятых годов

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio превратили в спорткар из шестидесятых годов
Автор фото: фирма-производитель
Превращение современных автомобилей в ретрокары – новый тренд в автомобильном тюнинге. Есть автопроизводители, которые изготавливают новые кузова в ретро стиле и устанавливают их на современные агрегаты, вроде компании Mitsuoka, но в большинстве своем компании обычно предлагают различные боди-киты.
Перед вами один из таких примеров - работа итальянской компании ErreErre Fuoriserie, которая выбрала для переделки  Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, чтобы превратить ее в некое подобие Giulia Tipo 105 1962 года.  Итоговый продукт выглядит специфично – современные двери, скажем, соседствуют с «ретрообразным» фарами, бамперами и капотом.
 
Технически Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio после вмешательства итальянских специалистов не меняется. Рестомод сохраняет штатный 510-сильный бензиновый V6 объемом 2,9 литра, который сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.  Занятно, но переделка оценивается в 245 тысяч евро!

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