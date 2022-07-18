Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio превратили в спорткар из шестидесятых годов

Превращение современных автомобилей в ретрокары – новый тренд в автомобильном тюнинге. Есть автопроизводители, которые изготавливают новые кузова в ретро стиле и устанавливают их на современные агрегаты, вроде компании Mitsuoka, но в большинстве своем компании обычно предлагают различные боди-киты.

Перед вами один из таких примеров - работа итальянской компании ErreErre Fuoriserie, которая выбрала для переделки Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, чтобы превратить ее в некое подобие Giulia Tipo 105 1962 года. Итоговый продукт выглядит специфично – современные двери, скажем, соседствуют с «ретрообразным» фарами, бамперами и капотом.

Технически Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio после вмешательства итальянских специалистов не меняется. Рестомод сохраняет штатный 510-сильный бензиновый V6 объемом 2,9 литра, который сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Занятно, но переделка оценивается в 245 тысяч евро!