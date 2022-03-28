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28 мар 2022

Alfa Romeo хочет выпустить кроссовер класса люкс

Alfa Romeo хочет выпустить кроссовер класса люкс

Фирма Alfa Romeo хочет выпустить кроссовер, который бросит вызов BMW X5, X6 и даже 7-Series. Такими планами поделился глава марки, Жан-Филипп Импарато, нидерландскому изданию Autoweek

Никаких подробностей о модели нет. Мы знаем лишь, что машину покажут не раньше 2025 года, а сама она будет электрической.  Любопытно, что руководство альянса Stellantis, куда входит Alfa Romeo, поощряет стремления итальянской марки. Топ-менеджмент придерживается мнения, что  альянс должен выпускать больше премиальных автомобилей, и не стоит ограничиваться лишь продукцией марки DS. Надо дать возможность и Alfa Romeo и Lancia сделать подобные модели.

Если говорить про производственные планы в целом, то до 2025 года Alfa Romeo планирует выпустить два спорткара и компактный кроссовер B-класса который разделит платформу STLA Small с Fiat 500X и Jeep Renegade. . Вероятно, еще одной из будущих новинок станет флагманское купе с легендарным именем GTV, у которого будут гибридная и полностью электрическая версии.

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