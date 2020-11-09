Альянс PSA и FCA радикально сократит модельный ряд брендов

Образованный в прошлом году международный альянс Stellantis пересмотрит ассортимент моделей в концернах PSA и FCA, а может быть сократит и количество марок

Процесс объединения двух крупных автопроизводителей должен завершиться в следующем году, но некоторые планы на будущее стали известны уже сейчас, и они неутешительны: как сообщает издание Automotive News Europe, альянс Stellantis может стать концом для многих моделей PSA и FCA. В частности, финансовый директор PSA Филипп де Ровира заявил, что продолжать работу с таким количеством брендов в рамках одного альянса неразумно.

Stellantis станет четвёртым по величине автопроизводителем в мире с 13 марками в составе: Jeep, Alfa Romeo, Maserati, Dodge, RAM, Fiat, Lancia, Chrysler, Peugeot, Citroen, DS, Opel и Vauxhall. Эти бренды в той или иной степени сохранят свою индивидуальность, но для снижения затрат альянс планирует прежде всего сократить количество платформ. Следующим шагом станет сокращение количества моделей, а если и это не принесёт ощутимой выгоды, то под нож могут пойти и некоторые марки. Процесс слияния окончательно завершится только в 2027 году.