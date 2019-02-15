Алкоголь на АЗС. Кремль против!

Еще в начале 2017 года Государственная дума вынесла на обсуждение законопроект, согласно которому на АЗС могла бы возобновиться реализация слабоалкогольных напитков – пива и вина. Интересно, что осенью прошлого года правительство не возражало против принятия этого проекта, но одно ведомство спутало все карты

Речь идет о Государственно-правовом управлении (ГПУ) Администрации Президента, которое дало отрицательный отзыв на этот законопроект. По мнению специалистов Администрации, предложение «не согласуется с госполитикой по двум направлениям: обеспечение безопасности дорожного движения и снижение масштабов злоупотребления алкоголем».

Кроме того, в Администрации отметили, что по законопроекту у ведомств не возникло консолидированной позиции. Торговлю алкоголем на АЗС запретили еще в 2011 году. Но это никак не повлияло на употребление спиртных напитков за рулем, говорилось в пояснительной записке к законопроекту.