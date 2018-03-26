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26 мар 2018

Алкоголь у водителей будут искать в крови

Алкоголь у водителей будут искать в крови

Госдума окончательно приняла поправки в Кодекс об административных правонарушениях, вводящих нижний порог нахождения алкоголя в крови: при наличии 0,3 грамма и более в литре крови водитель будет считаться нетрезвым.

Изначально эта поправка потребовалась из-за того, что взять пробу выдыхаемого воздуха у водителей, которые, например, попали в ДТП не представлялось возможным и на суде их нельзя было признать нетрезвыми, хотя в крови алкоголь обнаруживался. Дело в том, что в Кодексе об административных правонарушениях обозначен только порог в выдыхаемом воздухе. При наличии грамотных адвокатов многие этим пользовались.

Однако, как выяснилось, теперь всех водителей будут стараться проверять на состояние опьянения через анализ крови. Закон должен вступить в силу в середине лета, к этому моменту Минздрав подготовит необходимые поправки в ведомственные приказы.

Процедура взятия анализа крови довольно проста: у водителя отбирается 15 мг крови в две пробы (10 и 5 мг), а фельдшер должен «протереть место взятия пробы спиртовым тампоном». При этом пробы могут браться как в медицинских учреждениях, так и передвижных лабораториях.

В крови алкоголь, естественно, сохраняется дольше, чем в выдыхаемом воздухе. Штраф за управление транспортным средством составляет 30 тыс. рублей, плюс лишение водительских прав.
 

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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