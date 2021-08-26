Автомобильный портал Motorpage
26 авг 2021

Alpha Motor Corporation показала свой пикап

Alpha Motor Corporation показала свой пикап
Автор фото: фирма-производитель

Компания, машины которой славятся ретро-обликом, выпустила свою новинку – пикап под названием Wolf

Сразу оговоримся, что перед нами демонстрационный макет. Впрочем, макет ходовой - он приводится в движение одним или двумя электрическими двигателями (в зависимости типа привода). Мощность силовой установки составляет 350 лошадиных сил (в двухмоторной версии).  Батарея здесь достаточно емкая - 75 кВт*ч, что обеспечивает запас хода на одном заряде 402 км.

Что касается внешности, то здесь присутствует фирменный ретро-стиль. Угловатые формы напоминают нам об аналогах вроде Toyota Hilux из восьмидесятых годов. В данный момент нам показали вариант с одинарной кабиной, но машины будут предлагаться и в версии Double Cab.  К сожалению, интерьер модели остается не раскрытым. Сама премьера машины состоится лишь в конце следующего года.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...

В Mercedes анонсировали премьеру мощного спорткара

26 августа 2021
Lada Niva Travel

Lada Niva Travel останется в строю надолго.

26 августа 2021

В Subaru воскресят WRX-универсал

26 августа 2021
Mercedes-Benz Citan (2022)

Mercedes-Benz представил новый Сitan

26 августа 2021
ACM City One

В Германии разработали необычный городской автомобиль

25 августа 2021

Женевский автосалон переезжает в Катар.

25 августа 2021

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lexus ES - lexus es (2019) останется классикой Тест драйв
25 августа 2021

Lexus ES
"Останется классикой"
Mitsubishi Pajero Sport - mitsubishi pajero sport (2020) ни капли за шиворот!
Тест драйв
23 августа 2021

Mitsubishi Pajero Sport
"Ни капли за шиворот!"
Haval Jolion - haval jolion (2021) могут ли помочь haval jolion сплетни?
Тест драйв
20 августа 2021

Haval Jolion
"Могут ли помочь Haval Jolion сплетни?"
Hyundai Elantra, Skoda Octavia - сравнительный тест hyundai elantra и skoda octavia
Сравнительный тест
18 августа 2021

Hyundai Elantra, Skoda Octavia
"Как Hyundai Elantra резала тонкими ломтиками бывшего конкурента Skoda Octavia"

Написано новостей:

2 8 9 4 7