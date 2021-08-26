Alpha Motor Corporation показала свой пикап

Компания, машины которой славятся ретро-обликом, выпустила свою новинку – пикап под названием Wolf

Сразу оговоримся, что перед нами демонстрационный макет. Впрочем, макет ходовой - он приводится в движение одним или двумя электрическими двигателями (в зависимости типа привода). Мощность силовой установки составляет 350 лошадиных сил (в двухмоторной версии). Батарея здесь достаточно емкая - 75 кВт*ч, что обеспечивает запас хода на одном заряде 402 км.

Что касается внешности, то здесь присутствует фирменный ретро-стиль. Угловатые формы напоминают нам об аналогах вроде Toyota Hilux из восьмидесятых годов. В данный момент нам показали вариант с одинарной кабиной, но машины будут предлагаться и в версии Double Cab. К сожалению, интерьер модели остается не раскрытым. Сама премьера машины состоится лишь в конце следующего года.