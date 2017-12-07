Компания Renault окончательно возродила бренд Alpine в прошлом году, представив купе Alpine A110. Машина имеет ряд уникальных решений, например, полностью плоское днище и продуманную аэродинамику, но для полноценной конкуренции с Porsche 718 Cayman ей требуется более мощная версия.

Это понимают и в Alpine, поэтому занимаются созданием более мощной 300-сильной версии купе. Машина сохранит свой 1,8-литровый турбодвигатель, но его мощность будет увеличена с 252 л.с. При этом, инженеры намерены максимально облегчить купе, чтобы разгон до 100 км/ч занимал меньше 4 секунд. Пока неизвестно, будет ли сдвинут электронный лимитатор, который сегодня ограничивает максимальную скорость на отметке 250 км/ч.

Кроме того, у купе будет модернизировано шасси и перенастроена подвеска: она будет больше ориентирована на использование купе на треке, а не в качестве автомобиля на каждый день.

