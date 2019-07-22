Америка на деньги от «дизельгейта» решила закупить еще дизельных машин

Не спешите обвинять всех в недальновидности. Этот ход имеет под собой серьезное стратегическое обоснование. Между тем, "дизельгейт" стал одним из самых громких скандалов в автомобильной отрасли за последнее десятилетие. И одним из самых денежных: только по уже согласованным искам Volkswagen заплатил властям отдельных штатов Америки около $3 миллиардов.

Предполагалось, что все компенсационные средства должны были пойти на уменьшение загрязнения оксидом азота дизельными двигателями, однако местные власти сами могут выбирать, на что пустить деньги. Оказалось, в целом ряде случаев на полученные от Volkswagen суммы были закуплены… дополнительные дизельные машины.

Штатам, получившим назначенные судом выплаты, дается восемь лет, чтобы выбрать, куда направить деньги. К текущему моменту 22 штата уже представили свои планы на общую сумму $258 миллионов. Оказалось, 42% всех трат напрямую связаны с транспортом на дизельном топливе или пропане.Некоторые штаты надеются смягчить урон от дизельных автомобилей Volkswagen путем покупки новых, чуть более «чистых» машин на солярке. К примеру, Миссури намеревается направить $3,5 миллиона на закупку дизельных школьных автобусов, грузовиков и прочих транспортных средств. Нью-Мексико и Аризона тоже планируют купить различную дизельную технику.