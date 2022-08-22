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22 авг 2022

Американцы готовы засудить Dodge из-за Durango Hellcat

Американцы готовы засудить Dodge из-за Durango Hellcat
Автор фото: фирма-производитель

Перед вами пример неудачного маркетинга – не спешите называть автомобиль эксклюзивом, если позже запланирован перезапуск производства.

Итак, Dodge представил Durango SRT Hellcat весной прошлого года. Производитель сразу сообщил, дескать, новинка будет эксклюзивной и выпустят ее маленьким тиражом. На этом фоне поклонники марки бросились оформлять заказы на автомобиль, что побудило руководство Dodge объявить  о перезапуске, который состоится осенью.

Проблема вся в том, что это не понравилось тем, кто машину уже купил. Получается, что эксклюзивность их машин уже теряется, соответственно снижается и ценность.  Практически все автовладельцы уже планируют обращаться в суд, чтобы добиваться запрета продаж новых Durango SRT Hellcat.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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