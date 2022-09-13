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13 сен 2022

Американцы назвали самые важные критерии при выборе автомобиля

Американцы назвали самые важные критерии при выборе автомобиля

Автомобиль – покупка серьезная, и каждый человек руководствуется своими собственными предпочтениями. Кто-то -  ценой, кто-то – эстетикой. Считается, что европейцы уже покупают машины исходя из экологических предпочтений, а как покупают машины американцы?

Аналитическое агентство Statista назвало ключевые факторы, которыми взрослые американцы руководствуются при выборе нового автомобиля. Оказалось, что приоритетом является топливная экономичность и безопасность. В числе не менее важных факторов оказалась цена.

На последних строчках рейтинга оказались дизайн, водительский комфорт и вопросы обслуживания. К слову, самыми безопасными автобрендами 2022 года в США были названы Hyundai, Kia и Volvo.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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