Американцы назвали самые важные критерии при выборе автомобиля

Автомобиль – покупка серьезная, и каждый человек руководствуется своими собственными предпочтениями. Кто-то - ценой, кто-то – эстетикой. Считается, что европейцы уже покупают машины исходя из экологических предпочтений, а как покупают машины американцы?

Аналитическое агентство Statista назвало ключевые факторы, которыми взрослые американцы руководствуются при выборе нового автомобиля. Оказалось, что приоритетом является топливная экономичность и безопасность. В числе не менее важных факторов оказалась цена.

На последних строчках рейтинга оказались дизайн, водительский комфорт и вопросы обслуживания. К слову, самыми безопасными автобрендами 2022 года в США были названы Hyundai, Kia и Volvo.