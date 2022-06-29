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29 июн 2022

Американец самостоятельно построил болид тридцатых годов

Американец самостоятельно построил болид тридцатых годов

Ретро-автомобили в большинстве своем являются очень дорогими, чего уж говорить о гоночных старинных болидах, вроде Duesenberg 1921 GP, тираж которых исчисляется единицами. Но что делать, если автомобиль хочется, а денег нет? Правильно – надо строить самому

Ровно таким образом поступил стареющий американский джентльмен.  Семидесятилетний житель Калифорнии, будучи инженером, спроектировал машину с нуля – сам разработал и изготовил раму, подвеску и.т.д. Двигатель, к слову,  был найден на одной из свалок – настоящий V8 начала тридцатых годов.

Отдельного внимания заслуживает и внешность машины – она не копирует какую-то определенную модель, но целиком выдержана в стилистике тех лет.  Любопытно, но с кузова нарочно содрана краска, таким образом обеспечивается эффект старины.

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