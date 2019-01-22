Американская полиция ищет собутыльников

Полиция Куцтауна (район в округе Беркс, штат Пенсильвания) объявила о наборе желающих принять участие в учениях патрульных экипажей. Роль добровольцев проста - пить. Много. Кстати, выпивка за счет заведения

Все дело в том, что добровольцы станут исполнять роль пьяных водителей, на которых полиция будет отрабатывать порядок действий для определения состояния алкогольного опьянения, который применяется при проверке водителей. Если вам кажется, что поучаствовать в подобном проекте может любой, то вы глубоко заблуждаетесь - требования к участникам достаточно строгие.

Рассматриваются кандидаты в возрасте от 25 до 40 лет, без проблем со здоровьем, без наркотической или алкогольной зависимости и без судимостей. Они должны быть готовы употреблять крепкие спиртные напитки до состояния опьянения. Так что если у вас слабая печень, то на такие мероприятия путь заказан. Кстати, для участников есть одно обязательное условие- каждый обязан привести с собой трезвого сопровождающего, который проводит его до дома после «научной пьянки».

Кроме того, участникам необходимо дать письменное согласие, что они несут ответственность за все свои действия и не имеют никаких претензий к полиции. Интересно, что, несмотря на все подводные камни, желающих поучаствовать существует настолько много, что набор пришлось закрыть досрочно. Кстати, само объявление было размещено на официальной странице полицейского департамента в Facebook. Собственно, там же департамент поблагодарил граждан за такую оперативную готовность исполнить свой гражданский долг.