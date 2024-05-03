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3 май 2024

Американские санкции вновь коснулись российского автопрома

Американские санкции вновь коснулись российского автопрома

США ввели новый пакет антироссийских санкций, который вновь коснулся отечественной автомобильной промышленности. Под удар попал ряд компаний, которые, как отмечается, являются частью российского ВПК

В список вошли автозавод “Урал”, Брянский автомобильный завод, входящий в “Алмаз Антей”, а также предприятия по разработке моторов “Ремдизель” и Ярославский моторный завод. Ровно год назад первые два завода уже попадали под санкции от Минторга США, а против “Урал” к тому времени уже ввели ограничения со стороны Европейского союза.

“Ремдизель” занимается ремонтом и производством дизельных моторов, а также созданием бронированных автомобилей. ЯМЗ выпускает дизельные агрегаты, которые ставятся как на автобусы и грузовики, так и на спецтехнику. 

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

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