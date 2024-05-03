Американские санкции вновь коснулись российского автопрома

США ввели новый пакет антироссийских санкций, который вновь коснулся отечественной автомобильной промышленности. Под удар попал ряд компаний, которые, как отмечается, являются частью российского ВПК

В список вошли автозавод “Урал”, Брянский автомобильный завод, входящий в “Алмаз Антей”, а также предприятия по разработке моторов “Ремдизель” и Ярославский моторный завод. Ровно год назад первые два завода уже попадали под санкции от Минторга США, а против “Урал” к тому времени уже ввели ограничения со стороны Европейского союза.

“Ремдизель” занимается ремонтом и производством дизельных моторов, а также созданием бронированных автомобилей. ЯМЗ выпускает дизельные агрегаты, которые ставятся как на автобусы и грузовики, так и на спецтехнику.