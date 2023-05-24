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24 май 2023

Американские шиномонтажники могут лишиться работы

Американские шиномонтажники могут лишиться работы

Компания RoboTire из Мичигана разработала особого робота, который умеет менять колеса на автомобиле

Робот представляет собой шестиосевой механический манипулятор с системой контроля окружения и модулем управления на базе элементов искусственного интеллект. То есть механическая рука может точно распознать разболтовку колеса, открутить гайки, снять колесо и поместить его на рабочий стол для дальнейших манипуляций.

Совершить все процедуры в обратном порядке робот также может. Кроме того искусственный интеллект RoboTire способен определить и некоторые дефекты, например,  повышенный износ протектора или неправильно выставленные углы развала-схождения.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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