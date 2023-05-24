Американские шиномонтажники могут лишиться работы

Компания RoboTire из Мичигана разработала особого робота, который умеет менять колеса на автомобиле

Робот представляет собой шестиосевой механический манипулятор с системой контроля окружения и модулем управления на базе элементов искусственного интеллект. То есть механическая рука может точно распознать разболтовку колеса, открутить гайки, снять колесо и поместить его на рабочий стол для дальнейших манипуляций.

Совершить все процедуры в обратном порядке робот также может. Кроме того искусственный интеллект RoboTire способен определить и некоторые дефекты, например, повышенный износ протектора или неправильно выставленные углы развала-схождения.