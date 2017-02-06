Международное агентство WardsAutoGroup опубликовало отчет о состоянии первичного автомобильного рынка в США в январе текущего года.

По данным аналитиков агентства, в минувшем месяце продажи автомобилей в Соединенных Штатах упали на 1,7% по сравнению с аналогичным показателем годичной давности. Всего за первый месяц года в Америке было реализовано 1,13 миллиона новых транспортных средств.

Анализируя полученные за январь данные, эксперты предполагают, что по итогам года показатель продаж транспортных средств в США может составить около 17,48 миллиона экземпляров. Впрочем, в декабре 2016 года продажи новых автомобилей в Штатах увеличились на 3% по сравнению с аналогичным месяцем 2015 года. Эксперты не стали давать комментариев относительно причин противоречивой динамики американского автомобильного рынка.

Лидером по количеству продаж автомобилей в США остается американский концерн General Motors. За месяц американцы приобрели 195,8 тысячи автомобилей различных брендов, принадлежащих GM, что на 3,9% меньше, чем за январь минувшего года.

Второе место по популярности на американском рынке традиционно удерживание компания Ford, реализовавшая в прошлом месяце 157 тысяч автомобилей (на 0,6% меньше, чем годом ранее).

Третье место принадлежит группе Fiat Chrysler Autoimobiles: продажи автомобилей итальяно-американского автогиганта сократились за год на 11,6%, до показателя 151,1 тысячи проданных авто.

Замыкают пятерку лидеров американского рынка японские компании Toyota и Honda, реализовавшие за месяц 143 тысячи и 103,6 тысячи автомобилей соответственно. Спрос на машины Toyota, таким образом, просел на 11,3%, продажи автомобилей Honda сократились на 5,9%.

Напомним, что по итогам 2016 года в США было реализовано 17,5 миллионов новых легковых автомобилей, что на 0,3% аналогичного показателя за 2015 год. Отметим, что американский автомобильный рынок демонстрировал рост продаж на протяжении семи лет подряд.