Американский спецназ сдал Карлоса Гона

Все до сих пор припоминают известный побег скандально известного бывшего топ-менеджера Nissan – Карлоса Гона. Побег, который организовывали американские военнослужащие

Военные, разумеется, были бывшие, но зато какие – спецназовцы! Майкл Тейлор и его сын Питер взяли да вывезли Гона в футляре из-под музыкального инструмента. А теперь начинается самое интересное. Во-первых, несколько месяцев назад американские власти передали этих человек прокуратуре Токио, которая инициировала расследование в отношении побега.

Во-вторых, выдержки Тейлорам не хватило. Как сообщает Reuters, когда судья спросил их, есть ли ошибки в предъявленных прокурором обвинениях, Тейлоры ответили «нет». То есть фактически они признались в содеянном. В итоге, каждому из спецназовцев грозит ровно по три года лишения свободы.