Автомобильный портал Motorpage
6 июл 2021

AMG и Maybach будут выведены в отдельную боевую единицу.

AMG и Maybach будут выведены в отдельную боевую единицу.
Автор фото: фирма-производитель

Немецкий концерн анонсировал серьезную реорганизацию своих подразделений. Сразу три из них будут объединены в отдельный суббренд

Как уже стало ясно из заголовка, речь идет о подразделениях AMG и Maybach. А кто станет третьим? Что ж, здесь секрета нет - модельное семейство G класса. Собственно, под новым суббрендом будут производиться самые лучшие и роскошные автомобили марки. Впрочем,  все три отделения будут по прежнему работать обособленно друг от друга – трансформация не коснется модельных линеек. Оно производится лишь для оптимизации экономических процессов, например, расходов на производство.

«Мы не только сохраним независимость, сильную идентичность и развитую корпоративную культуру отдельных брендов, но и будем расширять их и совер¬шенствовать» - цитирует издание Automotive news представителей бренда.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

Дорожные камеры будут передавать данные ДПС напрямую

06 июля 2021
Патентный снимок Great Wall ORA Punk для рынка Китая

Great Wall сдался

06 июля 2021

Bugatti и Rimac будут совместно покорять мир спорткаров.

06 июля 2021
Volkswagen Caddy PanAmericana

Стартовали российские продажи Volkswagen Caddy PanAmericana

05 июля 2021
Skoda Octavia

В Россию приехала самая доступная Skoda Octavia

05 июля 2021

BMW 2-серии раскрыли до премьеры

05 июля 2021

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mitsubishi Pajero Sport - mitsubishi pajero sport (2020) совы и глобусы Тест драйв
05 июля 2021

Mitsubishi Pajero Sport
"Совы и глобусы"
Cadillac Escalade - cadillac escalade (2021) мы говорим cadillac - подразумеваем escalade
Тест драйв
02 июля 2021

Cadillac Escalade
"Мы говорим Cadillac - подразумеваем Escalade"
Volkswagen Touareg - volkswagen touareg r-line (2021) дистанция престижа
Тест драйв
30 июня 2021

Volkswagen Touareg
"Дистанция престижа"
Volkswagen Tiguan, Toyota RAV4 - сравнительный тест toyota rav4 2.5 ат8 awd и volkswagen tiguan 2.0 tsi 4motion dsg7 штатив и секундомер позволили понять суть
Сравнительный тест
14 июня 2021

Volkswagen Tiguan, Toyota RAV4
"Штатив и секундомер позволили понять суть Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan"

Написано новостей:

2 8 5 8 2