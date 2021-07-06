AMG и Maybach будут выведены в отдельную боевую единицу.

Немецкий концерн анонсировал серьезную реорганизацию своих подразделений. Сразу три из них будут объединены в отдельный суббренд

Как уже стало ясно из заголовка, речь идет о подразделениях AMG и Maybach. А кто станет третьим? Что ж, здесь секрета нет - модельное семейство G класса. Собственно, под новым суббрендом будут производиться самые лучшие и роскошные автомобили марки. Впрочем, все три отделения будут по прежнему работать обособленно друг от друга – трансформация не коснется модельных линеек. Оно производится лишь для оптимизации экономических процессов, например, расходов на производство.

«Мы не только сохраним независимость, сильную идентичность и развитую корпоративную культуру отдельных брендов, но и будем расширять их и совер¬шенствовать» - цитирует издание Automotive news представителей бренда.