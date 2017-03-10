Прототип гиперкара немцы пока держат в секрете, но по фотографии, показанной на стенде и небольшой презентации, можно сказать, что новый AMG R50, появление которого назначено на 2019 год, будет построен с использованием технологий «Формулы 1»

Путь, к слову, не новый, например Aston Martin разрабатывал свой новый гиперкар Valkyrie вместе с «формульной» командой «Ред Бул».

Что же до нового AMG R50, то на снимке хорошо виден внушительных размеров воздухозабоник, расположенный на крыше и читается силуэт задней части, пропорции машины напоминают боллиды F1.Не удивительно, ведь судя по заявленном соотношении мощности к массе 1:1, немцы собираются использовать именно формульный мотор. При этом автомобиль, по заявлению представителей компании, должен остаться пригодным для дорог общего пользования.

Тираж будущего гиперкара небольшой, Daimler планирует выпустить всего 275 таких автомобилей, продав по цене в 2 275 000 евро за каждый.