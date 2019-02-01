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1 фев 2019

Английская порода

Английская порода

Сколько вы можете назвать производителей английских спортивных автомобилей? Большинство сразу назовут Lotus. C задних рядов кто-то назовет TVR, и, по большому счету, на этом все познания ограничиваются

Однако все вышесказанное не означает того, что в Англии больше нет производителей спортивных машин. Напротив, таких предостаточно, например, компания  Ginetta, которая готовится показать на автосалоне в Женеве свой новый спорткар.  Он будет отличаться высокой мощностью и легким весом, так что нас ждет эдакое реактивное перышко.

В основу купе ляжет трубчатое шасси из композитных материалов и полностью карбоновый кузов, благодаря чему масса автомобиля не должна превысить 1200 килограммов. Под капотом пропишется двигатель V6, его характеристики пока не сообщаются, однако, известно, что мотор получился компактным и легким. Кроме того, двигатель является собственной разработкой Ginetta. Последним дорожным спортакром Ginetta, была модель G60. Автомобиль был представлен в 2013 году. Карбоновое купе массой 1080 кг оснастили 3,7-литровым двигателем V6 от Ford Mustang мощностью 314 лошадиных сил.

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При написании новости использовалась информация:
РБК, motor1

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