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16 мар 2022

Английские селебрити занялись самостоятельным ремонтом дорог

Английские селебрити занялись самостоятельным ремонтом дорог

Гараж звезд сцены нередко состоит из нескольких дорогих спорткаров, которые требуют хорошего и ровного асфальта. А что делать, если на улицах родного города все дороги ужасного качества? Обратиться к комунальщикам? А если те делают работу через пень-колоду? Тогда придется самому взять лопату в руки

С похожей ситуацией столкнулся известный английский рокер, Род Стюарт. Однажды он на своем Ferrari попал в яму, в результате чего повредил  диск. Музыкант заметил, что в родном Харлоу очень много дорог испещрено выбоинами. Разумеется,  он подал заявку в коммунальные службы, однако те отреагировали вяло. Устав ждать, Стюарт лично взял лопату и вместе со своим коллективом музыкантов стал заделывать дыры в асфальте. «Я ремонтирую дорогу рядом с тем местом, где живу, потому что никто не может этим заняться» - заявил Стюарт в своих аккаунтах социальных сетей , заодно припомнив городским властям их эфемерные многомиллионные траты на ремонт дорог.

Поклонники артиста оценили душевный порыв музыканта, однако порекомендовали ему не перенапрягаться. Дескать, возраст у тебя уже солидный, а мы еще на твои концерты попасть хотим.

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За рулем

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