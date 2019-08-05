Анонсировано появление нового автомобильного альянса

Группа Renault может уменьшить свою долю в Nissan ради возобновления переговоров о слиянии с Fiat Chrysler Automobiles (FCA)

Информация о возможном альянсе Renault и FCA фигурирует на рынке уже не первый месяц. В частности, сообщалось, что речь идет о сделке в формате 50/50, когда каждый участник получает 50%-ю долю в новом бизнесе. В результате слияния на рынке может появиться новый и третий по величине мировой производитель. Правда, недавно концерн FCA объявил, что в срочном порядке отзывает свое предложение о слиянии с французской Renault. В качестве причин, по которым было принято столь спешное решение, текущая политическая ситуация во Франции, которая не способствует успешному совершению сделки. О чем именно идет речь, в FCA не поясняют.

Теперь же появилась информация о готовности Renault снизить свою долю в бизнесе Nissan, чтобы вернуться к переговорам с FCA. Как пишет WSJ, обсуждение вопроса об изменении структуры альянса Renault-Nissan началось вскоре после провала сделки французов с FCA.