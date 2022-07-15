Антикризисную Lada Granta пытаются продать за миллион

Выводя на рынок упрощенную комплектацию Lada Granta, АвтоВАЗ установил РРЦ на отметке в 678300 рублей. Более того, завод просил дилеров реализовывать автомобили без дополнительных наценок, к сожалению, немногие решили исполнить просьбу.

Удивительно, но большинство автосалонов и здесь стали "навешивать" дополнительное оборудование, что сразу подняло стоимость автомобиля. Антикор, защитная сетка в радиатор, магнитола - и вот, машина уже стоит под миллион рублей! Да, эта цифра - крайность, но в целом дилеры не гнушаются накидывать к розничной цене по 150 тысяч рублей сверху...

Отметим, что на днях АвтоВАЗ запустил продажи "упрощенной" Lada Niva Legend. Автомобиль лишен системы ABS, комплекса экстренного оповещения и подушки безопасности.