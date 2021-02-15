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15 фев 2021

Apple идет с идеей электромобиля в Nissan

Apple идет с идеей электромобиля в Nissan

Сейчас проект автомобиля Apple выглядит каким-то «брошенным сиротой», его всюду пытаются пристроить, но все почему-то от него отказываются

Помните, как несколько дней назад мы в Motorpage писали, что переговоры Hyundai и Apple зашли в тупик. Корейский концерн даже поспешил откреститься от всей этой истории, назвав ее вакханалией и ничем не подтвержденным бредом. Собственно сейчас происходит ровно то же самое, только рупором вещания выступает Nissan.

Объясняем, сегодня в Financial Times прошла информация, что IT-гигант и автомобильная корпорация ведут переговоры насчет производства машин. Буквально часом позже газета поспешила себя поправить, сообщив, что переговоры развалились еще на ранней стадии. Быстро подсуетились и в Nissan, чей операционный директор Ашвани Гупта дал интервью, где сказал, что концерн готов к сотрудничеству с другими компаниями в сфере электрического и беспилотного транспорта, только адаптировать свои технологии к чужим продуктам Nissan не собирается. 

При написании новости использовалась информация:
Drom

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