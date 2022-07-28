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28 июл 2022

Apple наняла топ-менеджера Lamborghini

Apple наняла топ-менеджера Lamborghini
Как известно, проект по созданию «яблочного автомобиля» переживает не лучшие времена – многие специалисты покинули проект, означает ли это, что Apple Car находится на грани провала. 
Да, за последние полгода из проекта уволились, по очереди, три главных инженера и около пяти дизайнеров. Занятно, но большая часть из них устроились в другие автомобильные стартапы. Но руководство Apple сворачивать проект не намерено.  Недавно стало известно, что компания решила нанять в штат Луиджи Тараборрелли, который ранее более 20 лет был одним из главных топ-менеджеров компании Lamborghini и работал над созданием таких автомобилей как Urus, Huracan, Aventador.
 
Сообщается, что Тараборрели будет активно участвовать в создании и настройке самых важных узлов будущего автомобиля, например, рулевого управления.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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