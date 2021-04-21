Apple запатентовала надуваемый бампер

Надуваемый бампер – зачем подобная вещь автомобилю? Как ни странно, у Apple есть ответ- для удобства водителя!

Для начала надо разобраться в механизме работы – сам бампер будет выполнен из некоего пластичного материала. «Надув» же обеспечивается при помощи резервуара с газом, который располагается за корпусом бампера. Правда, возникает вопрос - как восполнять сам резервуар и чем? К сожалению, эта деталь осталась нераскрытой.

Теперь главное – где и как подобный механизм будет применяться. В Apple говорят, что сдувать бампер, например, можно на тесных парковках. Надутый же бампер может улучшить аэродинамические показатели автомобиля, либо стать дополнительным амортизирующим предметом при столкновении с пешеходом.