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21 апр 2021

Apple запатентовала надуваемый бампер

Apple запатентовала надуваемый бампер
Автор фото: фирма-производитель

Надуваемый бампер – зачем подобная вещь автомобилю? Как ни странно, у Apple есть ответ- для удобства водителя!

Для начала надо разобраться в механизме работы – сам бампер будет выполнен из некоего пластичного материала. «Надув» же обеспечивается при помощи резервуара с газом, который располагается за корпусом бампера.  Правда, возникает вопрос - как восполнять сам резервуар и чем? К сожалению, эта деталь осталась нераскрытой.

Теперь главное – где и как подобный механизм будет применяться. В Apple говорят, что сдувать бампер, например, можно на тесных парковках. Надутый же бампер может улучшить аэродинамические показатели автомобиля, либо стать дополнительным амортизирующим предметом при столкновении с пешеходом.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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