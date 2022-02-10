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10 фев 2022

Армия США займется экологией собственного автопарка

Армия США займется экологией собственного автопарка

Министерство обороны США опубликовало глобальную климатическую стратегию по снижению углеродных выбросов и электрификации армии. Большая часть мер связана с модернизацией транспорта

Если говорить кратко, то министерство обороны  намеревается электрифицировать все небоевые машины к 2035 году. Первые шаги в этом направлении уже сделаны -  военные уже отказалась от 18 тысяч машин с ДВС, добавив в свой парк 3 тысячи гибридных автомобилей.

К слову, один из таких гибридов - легкий  тактический бронеавтомобиль JLTV  от компании Oshkosh Defence. Этот автомобиль был разработан в частном порядке, однако уже ведутся переговоры с военным ведомством на предмет госзакупок.  Поговорим о конструкции машины - К дизельной «восьмёрке» объёмом 6,6 литра добавили аккумулятор на 30 кВт•ч и мотор-генератор. Среди преимуществ такого автомобиля указывается возможность его использования в качестве резервного генератора для внешнего оборудования.

К 2050 году весь автопарк армии США будет полностью электрическим.  Отметим, правительство Соединенных Штатов Америки прекратит закупки автомобилей с традиционными двигателями внутреннего сгорания к 2035 году. Легковые автомобили с ДВС перестанут пополнять правительственный автопарк еще раньше – к 2027 году.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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