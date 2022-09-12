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12 сен 2022

Ателье Brabus представило свой фирменный катер

Ателье Brabus представило свой фирменный катер
Автор фото: фирма-производитель

Скажем сразу – это не типичный продукт для тюнинг-ателье, которое занимается доработкой автомобилей. Впрочем, от этого он не становится менее интересным

Строго говоря, сам катер построили не специалисты Brabus, а финская компания Axopar Boats.  Немцы же лишь разработали дизайн и «покопались» в двигателях, сделав их мощнее штатных.  Отметим, что лодку построили вручную – только на выравнивание корпуса, окраску и полировку ушло около шести недель.

В движение же корабль приводят два подвесных мотора, совокупной мощностью в 900 лошадиных сил. Катер действительно можно назвать скоростным, так как его максимальная скорость превышает отметку в сто километров в час. При этом, судно получилось достаточно комфортабельным – здесь есть полноценная каюта со спальней и лаундж-зоной.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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