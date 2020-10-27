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27 окт 2020

Ателье Hennessey превратило GMC Sierra 1500 в ультимативную машину

Ателье Hennessey превратило GMC Sierra 1500 в ультимативную машину
Автор фото: фирма-производитель

Американское ателье Hennessey представило пикап HPE Goliath 700 Supercharged, построенный на основе GMC Sierra 1500

420-сильный мотор, устанавливаемый на GMC Sierra 1500, форсирован на 280 сил за счёт механического нагнетателя. Под капотом появились новая система охлаждения и усовершенствованный впуск, а также перепрограммированный ЭБУ и новый распредвал. Такая техническая модернизация  вывела итоговую мощность пикапа на отметку в 700 лошадиных сил. Сообщается, что Голиаф может разгоняться до 97 км/ч за 4,3 секунды.

Внешне автомобиль отличают новый бампер со светодиодными элементами, 20-дюймовые колёсные диски с внедорожной резиной Toyo и шильдики с названием модели. За отдельную плату доступны шноркель, выдвижные пороги, хромированные насадки на выхлопные трубы и крышка грузовой платформы с электроприводом.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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