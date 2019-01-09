Ателье Superformance запустит в серию концепт-кар Shelby

Концепт Shelby GR-1 был представлен еще в 2005 году на автосалоне в Детройте. Тогда он позиционировался как современная версия Shelby Daytona. Несмотря на то, что автомобиль уже был ходовым прототипом, в серию его не пустили. Однако одно калифорнийское ателье решило исправить это недоразумение

Собственно, в Superformance занимаются выпуском реплик классических американских спорткаров, так что запуск Shelby GR-1 стал для них некоторым делом чести. Правда, компании пришлось целых шесть лет вести переговоры с Ford, чтобы получить разрешение на производство. Однако все обсуждения увенчались успехом, и Superformance уже приступили к разработке спорткара, дебют которого назначен на 2021 год.

Интересно, что в процессе разработки примут участие специалисты из Shelby American, так что автомобиль должен получиться действительно быстрым. Вице-президент Shelby American Винс ЛаВиолетт заявил, что цель инженеров — достичь двухсекундного разгона с нуля до 60 миль в час.

К сожалению, на данный момент нет никакой информации относительно силовой установки автомобиля. Известно, что двигатель будет гибридным, однако остальные характеристики неизвестны. К слову, концепт GR-1 был оснащен 6,4-литровым атмосферным мотором V10, который выдавал 613 лошадиных сил.