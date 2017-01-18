Немецкая компания Audi и китайская компания First Automotive Works (FAW) объявили о подписании долгосрочного соглашения.

Знаковый для китайского авторынка документ стал логичным продолжением деловых отношений немецкого и китайского автопроизводителей. Контракт сроком на десять лет был подписан в городе Чангунь, провинция Гирин, председателем совета директоров FAW Сюй Пином, руководителем китайского подразделения концерна Volkswagen AG Йохемом Хайцманном и главой компании Audi Рупертом Штадлером.

Как указывается в официальном сообщении обеих компаний, в рамках подписанного контракта компания Audi наладит серийное производство на конвейере совместного предприятия FAW VW ряда моделей для китайского авторынка. Как отмечается, этот будут «зеленые» автомобили с гибридными и полностью электрическими силовыми установками.

Так, в течение ближайших 5 лет на производственной площадке начнется сборка пяти новых моделей Audi, два из которых будут из линейки e-tron. К сожалению, в компании не уточнили, какие именно модели встанут на сборочные линии, однако некоторые эксперты полагают, что в Китай отправится, как минимум одна из трех анонсированных моделей, которые будут представлены до 2020 года. Речь идет о компактном городском автомобиле, среднеразмерном представителе SUV-сегмента и премиум-седане.

Кроме того, на китайский авторынок планируется вывести удлиненную модификацию гибридного седана A6 L e-tron и кроссовер Q7 e-tron с дизель-электрическим «гибридом».