Audi выиграла суд у китайской фирмы Nio

Между китайским и немецким концернами возникла серьезная вражда из-за неправильного нейминга автомобилей.

Суть в следующем - в Audi посчитали, что обозначения электрокроссоверов из Китая ES6, ES7 и ES8, которые Nio вывела на рынок Германии, слишком похожи на названия её собственных моделей с теми же цифрами. Фемида встала на сторону своих соотечественников, заявив, что литера "Е" традиционно используется для обозначения электромобилей, таким образом покупатели могут решить, что, скажем, под индексом ES6 продается электрическая модификация Audi A6.

В итоге суд постановил провести ребрендинг машин, как минимум, на рынке Европы. В случае несоблюдения условий будут накладываться штрафы в размере 250 тысяч евро.