Austin Healey возродился в виде рестомода

Этот автомобиль по праву входит в список легендарных английских машин. Маленький родстер сыскал большую популярность не только в Туманном Альбионе, но и во всем мире. Особую любовь к Healey проявили американцы.

Впрочем, рестомод Healey решили сделать не в США, а на родине автомобиля – в Англии. Проектом занялось местное ателье Carton. Можно сказать, что машину буквально создали с нуля – кузов построили заново, полностью изготовив его из стеклопластика, а двигатель серьезно модернизировали.

Фактически, мотор разобрали до винтика, а затем собрали снова, но с использованием новых деталей. Родным здесь остался блок цилиндров. Поршни, карбюраторы, коленвал – все это уже новое. В итоге трехлитровый атмосферный движок стал развивать 190 лошадиных сил (против 150 лошадей в оригинальном исполнении). Динамические характеристики автомобиля не раскрываются, но они обещают быть достойными, в особенности, когда вес машины лишь немногим больше девятисот килограммов.