Автомобильный портал Motorpage
14 апр 2022

Austin Healey возродился в виде рестомода

Austin Healey возродился в виде рестомода
Автор фото: фирма-производитель
Этот автомобиль по праву входит в список легендарных английских машин. Маленький родстер сыскал большую популярность не только в Туманном Альбионе, но и во всем мире. Особую любовь к Healey проявили американцы.
Впрочем, рестомод Healey решили сделать не в США, а на родине автомобиля – в Англии. Проектом занялось местное ателье Carton. Можно сказать, что машину буквально создали с нуля – кузов построили заново, полностью изготовив его из стеклопластика, а двигатель серьезно модернизировали.
 
Фактически, мотор разобрали до винтика, а затем собрали снова, но с использованием новых деталей. Родным здесь остался блок цилиндров. Поршни, карбюраторы, коленвал – все это уже новое.  В итоге трехлитровый атмосферный движок стал развивать 190 лошадиных сил (против 150 лошадей в оригинальном исполнении).  Динамические характеристики автомобиля не раскрываются, но они обещают быть достойными, в особенности, когда вес машины лишь немногим больше девятисот килограммов.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

Появились подробности об удешевленной Lada Vesta

14 апреля 2022

Genesis показал концепт, в котором содержится ДНК всех будущих моделей марки

14 апреля 2022

Самым быстрым суперкарам планеты брошен вызов из Австрии

14 апреля 2022
Chery Tiggo 8 Pro

Полноприводный Chery Tiggo 8 Pro приедет в Россию в конце апреля

14 апреля 2022
Alpina BMW XB7

Alpina представила заряженный BMW X7

14 апреля 2022
Subaru Outback (2023)

Subaru Outback пережил плановое обновление

14 апреля 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Bentley Bentayga - bentley bentayga s (2022) сколько спортивности добавила bentley bentayga литера s Тест драйв
14 апреля 2022

Bentley Bentayga
"Сколько спортивности добавила Bentley Bentayga литера S"
Lada Niva Travel - lada niva travel (2021) готова стать основой
Тест драйв
11 апреля 2022

Lada Niva Travel
"Готова стать основой"
Isuzu MU-X - isuzu mu-x (2021) прошел ли он проверку кавказским бездорожьем?
Тест драйв
06 апреля 2022

Isuzu MU-X
"Прошел ли Isuzu Mu-X проверку кавказским бездорожьем?"
Volkswagen Taos, KIA Seltos - сравнительный тест kia seltos и volkswagen taos толкотня в проулке
Сравнительный тест
15 марта 2022

Volkswagen Taos, KIA Seltos
"Толкотня в проулке"

Написано новостей:

3 0 4 3 0