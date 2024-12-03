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3 дек 2024

Авиакомпания из Китая показала собственный электрокар

Авиакомпания из Китая показала собственный электрокар
Автор фото: фирма-производитель

Китайская авиакомпания JuneYao Airlines представила в Таиланде электрокар JY Air, который планирует продавать не только на местном рынке, но и на родном. Это седан с запасом хода 520 км и стоимостью от 899 000 бат (примерно 2 800 000 рублей)

Собственный автомобильный бренд JuneYao Airlines создали еще в 2023 году, но только сейчас авиаперевозчик показал свой первый электромобиль. JY Air - это полностью оригинальный седан, созданный на платформе собственной разработки. Его габариты: 4550/1860/1515 мм., при колесной базе в 2800 мм. Заявленный коэффициент аэродинамического сопротивления - 0,23 Cd. Внутри есть большой центральный экран, работающий на чипе Qualcomm Snapdragon 8155 и операционной системе Crystal OS. Оснащение также включает автопилот уровня L2+, беспроводные зарядки для телефонов, цифровую “приборку” и люк на крыше площадью 2 кв.м.

Приводится в движение седан электромотором мощностью 204 л.ч. и 250 Нм крутящего момента. Заявленный разгон до “сотни” - 7,9 с. Максимальная скорость - 179 км/ч. Покупателям предложен выбор из двух батарей емкостями 51 или 64 кВт*ч. Запас хода - 430 и 520 км соответственно.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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