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19 июл 2022

Австралийские краш-тесты будут проходить под водой

Австралийские краш-тесты будут проходить под водой
Автор фото: фирма-производитель

Австралийская независимая ассоциация ANCAP внесла изменения в порядок проведения краш-тестов. С января следующего года в них включат новый обязательный этап — подводный.

На первый взгляд смысл в этом испытании разглядеть сложно, однако, вот вам факт – в Австралии участились происшествия, когда автомобиль попадает в воду.  Инженеры, проводящие краш-тесты, как раз, и будут изучать такие ситуации.

Программа испытаний следующая - условные пассажиры автомобиля должны иметь возможность открыть двери и окна с электроприводом в течение 10 минут после погружения. Если машина не отвечает требованиям, производители должны будут предоставить альтернативные способы: к примеру, обеспечить возможность вручную опустить оконные стекла или оперативно и безопасно выломать их.

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