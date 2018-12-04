Австралийский привод на жидкостях

Внедорожник на жидкостном приводе, который приводится в действие четырьмя двигателями. Это не вымысел, а чистая правда, родом из Австралии

Есть такая компания Ferox Advanced Vehicles, именно она и разработала прототип внедорожника с приводом колес от жидкостных моторов. Система работы достаточно проста- четыре мотора установлены на задней подвеске и подключены к насосу, который прокачивает через них жидкость, на 95 процентов состоящую из воды (оставшиеся 5 процентов — смесь из специальных присадок). Сам насос работает от обычного мотоциклетного двигателя. Сейчас в автомобиле установлен двигатель от мотоцикла BMW 1200 GS, но создатели называют это решение временным и планируют установить электромотор.

Что касается гидромоторов, которые приводят в действие колеса автомобиля, то они работают по простому принципу - закаченная жидкость под давлением, начинает крутить лопасти и корпус мотора, а сам корпус уже приводит в движения колёса. Кстати каждая из установок весит 11 килограмм, и, по заявлению производителя, способна выдать до 680 Нм крутящего момента.

Компания планирует запустить автомобиль (он носит название Azaris) в мелкосерийное производство. Предполагаемая цена будет составлять около пятисот тысяч австралийских долларов. Однако, до самого процесса производства еще далеко, сейчас компания занята работой над повышением надежности всей системы.