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11 мар 2019

Автобус как гарантия безопасности

Автобус как гарантия безопасности

ГИБДД предложила оборудовать автобусы подушками безопасности. Также ведомство считает необходимым усилить каркас и крепление сидений в наземном общественном транспорте

По сообщению начальника отдела технического надзора Госавтоинспекции Сергей Чипурина, обновленный государственный стандарт, содержащий эти предложения, может вступить в силу в начале 2020 года. Чиновник заявил, что автобусы должны оборудоваться всеми средствами безопасности наравне с обычными автомобилями, что позволит увеличить шансы выживаемости водителя и пассажиров при авариях.

Также г-н Чипурин отметил, что ГИБДД уже внесла данную инициативу в Росстандарт. «Мы эту позицию инициировали перед Росстандартом, они нас поддержали, государственный стандарт будет разработан и механизм будет реализован. Это планируется сделать к началу 2020 года», — отметил чиновник.

Напомним, что в конце февраля президент России попросил ведомство принять дополнительные меры в области обеспечения безопасности пассажирских перевозок. «В прошлом году были приняты серьезные меры по сокращению аварийности при пассажирских перевозках. Как результат, число погибших в ДТП по вине водителей автобусов уменьшилось на 17%. .Однако обращаю внимание, общее количество таких дорожных происшествий не уменьшается пятый год подряд. Прошу принять дополнительные меры на этом направлении», — сказал президент.

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При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru, РБК

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