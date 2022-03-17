Автодилеры собираются упразднить гарантийный ремонт

Если что-то не успеваешь сделать, значит надо от этого отказаться – похоже, автомобильные дилеры желают руководствоваться исключительно данным принципом

Как должен происходить гарантийный ремонт? Согласно закону «О защите прав потребителей» у автопроизводителя и его представителей есть 45 дней на устранение поломок, дефектов, и.т.д. В случае, если работы не получается выполнить в срок, то организация обязана выплачивать автовладельцу ежедневную неустойку до момента исполнения обязательств – один процент от стоимости машины.

А теперь перейдем к современным реалиям, дело в том, что на автомобильном рынке наблюдаются перебои с поставками запчастей – автомобильные дилеры опасаются, что не смогут выполнять гарантийные работы вовремя, вследствие чего организации решают подстраховаться - недавно глава РОАД, Вячеслав Зубарев, выступил с предложением попросту убрать из закона статью о гарантийном ремонте, чтобы дилеров не привлекали к ответственности за нарушение, которое на сегодняшний день сложно предотвратить.

Правда, инициатива уже встретила серьезный отпор - эксперты справедливо полагают, что закон является единственным сдерживающим фактором недобросовестного поведения автодилеров. В случае отмены сроков гарантийного ремонта людям придется безропотно ждать, когда будут починены их автомобили, и повлиять на дилера они никак не смогут.