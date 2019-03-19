«Автодор» собирается лишать прав водителей-зайцев

Госкомпания «Автодор» разъяснила, чем может закончиться для желающих проехать бесплатно повреждение шлагбаума на пункте взимания платы. Это действие считается дорожно-транспортным происшествием (ДТП) и несет за собой все последствия аварии

Компания идет на жесткие меры по причине участившихся повреждений шлагбаумов на пунктах оплаты. Так, для борьбы с «зайцами», с 7 марта планово меняются пластиковые гибкие конструкции, стрелу которых можно просто отодвинуть, на алюминиевые. Такой шлагбаум жестко зафиксирован и попытка отодвинуть стрелу влечет повреждение оборудования и автомобиля.

Собственно, если говорить о штрафных санкциях, то водители, повредившие оборудование потратятся на восстановление ограждения и ремонт собственного автомобиля. Что касается тех, кто любит скрываться с места ДТП, то им грозит лишение прав сроком до полутора лет или административный арест на пятнадцать суток.