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9 окт 2020

«Автодор» соединит Екатеринбург и Краснодар новой платной трассой

«Автодор» соединит Екатеринбург и Краснодар новой платной трассой

Госкомпания «Автодор» — оператор платных трасс в России — готовит проект новой дороги Екатеринбург — Краснодар до Черноморского побережья, благодаря которой существенно сократится время пути от Урала до Черного моря

Как сообщает ТАСС, трасса пройдет через Набережные Челны, Тольятти, Саратов и Волгоград. «По новой хорде Екатеринбург — Краснодар до Черноморского побережья можно будет доехать на 10 часов быстрее», — пишет пресс-служба «Автодора». На данный момент дорога от Екатеринбурга до Краснодара занимает приблизительно 43 часа.

Реализация проекта начнется в 2027-м со строительства новых участков и реконструкции существующих, сдача в эксплуатацию планируется в течение 2030-2035 годов. Новая трасса будет платной, ее длина составит 1600 км. Информацию о стоимости проекта «Автодор» пока не озвучивает.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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