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24 мар 2021

Автоинструкторы Латвии спасаются от коронавируса аквалангами

Автоинструкторы Латвии спасаются от коронавируса аквалангами

Пандемия еще не окончена. Она продолжает накладывать ограничения на все сферы жизни, даже на обучение водителей

Да, как сообщают местные СМИ, сейчас в процессе обучения соблюдается строгий защитный регламент. Число занятий в день ограничено пятью, все инструктора раз в неделю сдают тест, а машины постоянно проветриваются и дезинфицируются. Разумеется, и инструктор, и ученик должны носить маски.

К последнему пункту местные мэтры водительского мастерства подошли с энтузиазмом. Недавно местные жители запечатлели учебный автомобиль, где водитель сидел в маске, а инструктор был в чем-то похожем на акваланг, или кислородную маску пилота.  От нее тянулись два воздушных шланга, которые были подведены к импровизированному фильтру на заднем окне.

При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru

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