Автоинструкторы Латвии спасаются от коронавируса аквалангами

Пандемия еще не окончена. Она продолжает накладывать ограничения на все сферы жизни, даже на обучение водителей

Да, как сообщают местные СМИ, сейчас в процессе обучения соблюдается строгий защитный регламент. Число занятий в день ограничено пятью, все инструктора раз в неделю сдают тест, а машины постоянно проветриваются и дезинфицируются. Разумеется, и инструктор, и ученик должны носить маски.

К последнему пункту местные мэтры водительского мастерства подошли с энтузиазмом. Недавно местные жители запечатлели учебный автомобиль, где водитель сидел в маске, а инструктор был в чем-то похожем на акваланг, или кислородную маску пилота. От нее тянулись два воздушных шланга, которые были подведены к импровизированному фильтру на заднем окне.