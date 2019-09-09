Автоматическое торможение пугает водителей

Система автоматического торможения может замедлить или полностью остановить автомобиль, чтобы избежать столкновения, однако, порой эта система ведет себя некорректно, что пугает многих водителей

Современные автомобили порой имеют свойство самостоятельно тормозить, даже когда нет никакого риска столкновения. За последние три года Национальное управление по безопасности дорожного движения США (NHTSA) получило более 400 жалоб на системы автоторможения от владельцев Honda, Nissan, Volkswagen и других марок.

Все жалобы сводятся к тому, что автомобили неожиданно применяли экстренное торможение совершенно без какой-либо причины — как правило, это происходило при движении по автомагистрали на высокой скорости. Кроме-того, многие утверждали, что автоматическое торможение не срабатывало в случае реальной опасности. Из-за некорректной работы системы 14 водителей потеряли контроль и попали в аварию и ещё 18 человек пострадали от того, что в результате внезапного торможения в них врезался попутный автомобиль. Все жалобы объединяет одно — водители уверяют, что система автоторможения пугает их и лишает уверенности.