Автомобиль и карнавал

Германия - страна порядка, где регламентируется буквально все, например, одежда водителей должна строго соответствовать определенным требованиям. За отклонение от нормы положен серьезный штраф

На самом деле, все не так страшно, как может показаться на первый взгляд. Дело в том, что немецкие эксперты по безопасности дорожного движения пришли к выводу, что риск несчастного случая возрастает в несколько раз при управлении автомобилем в маске или карнавальной шапке, полностью закрывающей голову. Дабы предупредить несчастные случаи, был введен специальный штраф. Так что если вдруг Вам захотелось поехать на костюмированную вечеринку, то советуем вам переодеться на месте, ибо, если вас «застукают» за управлением автомобилем в костюме розового кролика, то вам придется выплатить штраф в размере шестидесяти евро.

Штраф будет наложен не только в случае ношения карнавального костюма, но и любого другого головного убора, который закрывает лицо. Эксперты указывают, что подобные головные уборы сужают поле зрения и частично ограничивают слух водителя, а безопасное вождение предполагает, что у водителя достаточно широкое поле зрения и ничто не сковывает движения его шеи.