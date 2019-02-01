Автомобиль-посвящение

Для многих из нас, автомобиль является средством передвижения. Он может быть простым или роскошным, однако для некоторых автомобиль является не просто куском железа, а холстом или даже гипсом, из которого можно слепить уникальное произведение искусства

Во всяком случае, бывший дизайнер PSA Group воспринимает автомобили именно так. Такуми Ямамото, приложивший руку к созданию шоу-кара GT by Citroen, создал нечто уникальное, а именно, концепт-кар, который посвящен легендарному музыканту Дэвиду Боуи. Интересно, что концепт существует в виде 3D-модели, однако на ее создание и проработку всех деталей у создателя ушло более двадцати лет.

Точнее сказать, ровно двадцать один год. По словам автора, первый эскиз арт-кара он нарисовал в апреле 1997 года и с тех пор пытался выразить в его внешности образ Боуи, особенность его музыки, а также отдать дань уважения певцу. Надо сказать, что Ямамото работал не один. Воплотить двумерные рисунки в объемные помог бывший коллега Ямамото, моделлер и промышленный дизайнер Сирилл Ансели, а с созданием полноценного макета, который, к слову, будет показан на выставке Exposition Concept Car Paris, помог специалист по компьютерной графике Александр Ларнак. Сам макет будет создан на студии Marie 3D, которая недавно приобрела самый большой 3D-принтер.