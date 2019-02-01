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1 фев 2019

Автомобиль-посвящение

Автомобиль-посвящение

Для многих из нас, автомобиль является средством передвижения. Он может быть простым или роскошным, однако для некоторых автомобиль является не просто куском железа, а холстом или даже гипсом, из которого можно слепить уникальное произведение искусства

Во всяком случае, бывший дизайнер PSA Group воспринимает автомобили именно так. Такуми Ямамото, приложивший руку к созданию шоу-кара GT by Citroen, создал нечто уникальное, а именно,  концепт-кар, который посвящен легендарному музыканту Дэвиду Боуи.  Интересно, что концепт существует в виде 3D-модели, однако на ее создание и проработку всех деталей у создателя ушло  более двадцати лет.

Точнее сказать, ровно двадцать один год.  По словам автора, первый эскиз арт-кара он нарисовал в апреле 1997 года и с тех пор пытался выразить в его внешности образ Боуи, особенность его музыки, а также отдать дань уважения певцу. Надо сказать, что Ямамото работал не один.  Воплотить двумерные рисунки в объемные помог бывший коллега Ямамото, моделлер и промышленный дизайнер Сирилл Ансели, а с созданием полноценного макета, который, к  слову, будет показан на выставке Exposition Concept Car Paris, помог специалист по компьютерной графике Александр Ларнак. Сам макет будет создан на студии Marie 3D, которая недавно приобрела самый большой 3D-принтер.

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