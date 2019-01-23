Автомобиль становится роскошью. Кто виноват?

Казалось бы, с учетом роста цен этот тезис можно спокойно обозначать, как факт. Однако если погрузиться чуть глубже в тему, то можно вынести для себя интересные выводы. Что вы скажете, например, на то, что в подорожании автомобилей виноваты экологи?

Между тем, именно эту фразу произнес глава наблюдательного совета VW Ханс-Дитер Петш. Если говорить кратко, то в связи с новым законодательством о выбросах CO2 производство автомобилей становится настолько сложным, что дешево стоить они уже не могут. В интервью немецкому изданию «Welt am Sontag» г-н Петш заявил, что дешевых автомобилей, в скором времени, не останется в принципе.

По его словам: «Когда «зеленые» добиваются ужесточения экологических норм, почему-то никто не думает о кошельках простых, не особо обеспеченных граждан, которые могут себе позволить лишь бюджетный автомобиль». Автомобиль, оснащенный электродвигателем, уже не может стоить дешево. Разумеется, у компании есть глобальная цель по созданию бюджетных транспортных средств, однако на начальном этапе ее достижение будет трудным.

Также Петш заявил, что согласно новым правилам, через десять лет выбросы CO2 от новых автомобилей должны снизиться на 37,5%. У автомобильных компаний просто не остается иного выхода, как заполнять свою модельную линейку гибридами и электромобилями, постепенно отказываясь от традиционных автомобилей. Как уже было сказано ранее, такие транспортные средства по определению не могут быть дешевыми, что отрицательно влияет на продажи. Более того, налоги на бензиновые и дизельные автомобили будут только расти, так что содержание обычных автомобилей может «влететь в копеечку» настолько, что владельцы машин будут задумываться, а так ли им нужен автомобиль в принципе.