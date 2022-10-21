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21 окт 2022

Российский суд впервые изъял автомобиль в пользу Государства у нетрезвого водителя

Российский суд впервые изъял автомобиль в пользу Государства у нетрезвого водителя

В России впервые с момента ужесточения наказания за вождение в нетрезвом виде у водителя изъяли автомобиль в пользу государства. Резонансный случай произошел в Красноярске

Как сообщают местные СМИ, нарушитель во второй раз попался за рулем в нетрезвом виде: помимо лишения прав на 2,5 года и 360 часов принудительных общественных работ, суд лишил его еще и машины – автомобиль ВАЗ 2114 будет продан на одном из аукционов.

Впрочем, у людей может возникнуть логичный вопрос – почему, например, суды так не поступали с нарушителями раньше? Все просто – они банально не могли – юридическая норма по конфискации транспорта долгое время была не прописана в законодательстве. Однако, в июле нынешнего года она уже содержалась в принятых поправках в КОАП.

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