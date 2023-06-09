Национальным белорусским автомобилем станет Geely Collray

Белорусский завод «БелДжи» хочет купить платформу Geely Coolray. Лицензия позволит менять ее конструкцию и локализовывать компоненты, чтобы строить на китайской архитектуре собственные автомобили

Как сообщают местные СМИ, сделка на сегодняшний день находится в стадии обсуждения. Что касается самого автомобиля, то его прототипы были показаны, еще в 2017 году. Машину также построили на базе Geely, а именно седана MK. Правда, если исходник оснащался ДВС, то белорусский вариант стал электрокаром, пусть и со скромными характеристиками. Запас хода составлял всего 150 километров.

В новой версии национальный автомобиль тоже будет электрическим. Интересно, что к проекту проявляет интерес и российская сторона, в частности власти Самарской области заявили о готовности поставлять необходимые компоненты.